Eğitimlerle hastaların hastalık süreçlerini daha bilinçli yönetmeleri, tedaviye uyum sağlamaları ve yaşam kalitelerini korumaları destekleniyor.

Eğitimlerde diyabet hastalığının takibi, kan şekeri ölçümü, insülin ve ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivitenin hastalık kontrolündeki önemi üzerinde duruldu. Ayrıca diyabete bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarından korunma, düzenli hekim kontrolü ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi aktarıldı.

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