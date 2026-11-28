Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Çocuk ve Genç Akademisi Eğitimleri' kapsamında öğrenci ve velilere yönelik sağlık eğitimleri düzenleniyor.

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde ailelerin bilinçlendirilmesini, ergenlik dönemindeki gençlerin ise düzenli sağlık kontrollerine yönlendirilmesini amaçlayan akademiler, yıllık eğitim programı doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğitimler, hekimler ve çocuk gelişimciler tarafından veriliyor.

Çocuk akademisi ebeveynlere ve çocuklara yönelik olup; gelişim basamakları, oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi, sağlıklı beslenme, diş sağlığı, düzenli muayene ve takipler ile okul öncesi aşılar hakkında bilgi aktarılıyor.

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Genç akademisinde ise ergenlik dönemindeki gençlere düzenli sağlık kontrolleri, ruhsal ve fiziksel değişimler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, teknoloji kullanımı, stresle baş etme, HPV ve tetanoz pekiştirme aşıları ile zararlı alışkanlıklardan korunma konularında eğitim sunuluyor.