Bayburt'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu
Bayburt'ta 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes2 Projesi' kapsamında Gökpınar köyü mevkiindeki İl Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda fidan dikim töreni düzenlendi. Programda, 26 şehidin anısına 26 fidan olmak üzere toplam bin 200 fidan dikildi.
Bayburt’ta ‘Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes2 Projesi’ kapsamında Gökpınar köyü mevkiindeki İl Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı’nda fidan dikim töreni düzenlendi. Programda, 26 şehidin anısına 26 fidan olmak üzere toplam bin 200 fidan dikildi.
Bayburt Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk’un yaptırdığı dua eşliğinde fidan dikim alanına geçildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, farklı türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.
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