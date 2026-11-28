Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek gençlerin görüş ve düşüncelerini dinledi. Programda öğrencilerin edindikleri bilgileri kendi okullarındaki arkadaşlarıyla paylaşmalarına yönelik akran öğrenme modelinin önemi de vurgulandı.

Akran öğrenme modeliyle gerçekleştirilen eğitimde bilişim hukuku, güvenli internet kullanımı ve dijital sorumluluklar ele alındı. Dijital ortamda karşılaşılabilecek fırsat ve risklere dikkat çekilen programda, teknolojinin bilinçli kullanımının önemi üzerinde duruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.