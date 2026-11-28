Aydıntepe'de sabah namazı buluşması düzenlendi
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Yukarı Kırzı Köyü Camii'nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri ve köy sakinleri hep birlikte saf tuttu.
Giriş: 28.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Yukarı Kırzı Köyü Camii’nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri ve köy sakinleri hep birlikte saf tuttu.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda sohbetin ardından sabah namazı kılındı. Namaz sonrasında zikir çekilerek dualar edildi.
Program, cemaate yapılan ikramın ardından sona erdi.
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