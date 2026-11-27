Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Masat köyünde görev yapan kadın öğretmenlere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Öğretmenlere, KADES uygulamasının kullanım amacı, cep telefonlarına nasıl indirileceği ve acil durumlarda nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Bilgilendirmede, kadınların şiddet ve tehdit olayları karşısında hızlı ve etkin şekilde yardım talebinde bulunmalarını sağlayan uygulamanın önemi üzerinde durulurken, öğretmenlere KADES'in telefonlarına yüklenmesi konusunda da destek verildi.