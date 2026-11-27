Kop Dağı'nda kopan kayalar kara yoluna düştü
BayburtErzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı'nda yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları yola düştü. Yolun farklı noktalarına savrulan kayalar, güzergâhı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.
BayburtErzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı’nda yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları yola düştü. Yolun farklı noktalarına savrulan kayalar, güzergâhı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaya parçalarının temizlenmesi sırasında muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek için yolu geçici olarak ulaşıma kapatarak araçların geçişine izin vermedi.
Kop Tüneli şantiyesinden gelen ekipler ise yola düşen kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Kaya parçaları iş makineleriyle yol kenarına çekilirken, şantiyeden getirilen iş makinesiyle güzergâhta temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yola düşen büyüklü küçüklü taş parçaları, sürücülerde paniğe ve tehlikeye neden oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.