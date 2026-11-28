Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Liseler Arası Münazara Yarışması' kapsamında öğrenciler, sosyal medyanın toplumsal dayanışma ve yardımlaşma üzerindeki etkisini tartıştı.

Münazarada Fen Lisesi öğrencileri, 'Sosyal medya toplumsal dayanışma ve yardımlaşma değerlerini güçlendirir' görüşünü savunurken, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise 'Sosyal medya dayanışma ve yardımlaşma değerlerini yüzeyselleştirir' teziyle fikirlerini ortaya koydu.

Öğrenciler, tartışma boyunca eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kullanarak görüşlerini savundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da öğrencilerle bir araya gelerek münazarayı takip etti.

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Yarışmada Bayburt Fen Lisesini temsil eden öğrenciler yarı finale yükseldi. Geçen senenin il birincisi olan okulun öğrencileri, bu yıl da yarışmadaki başarılarını sürdürdü.