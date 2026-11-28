Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan sokakta öğrenciler, geleneksel dokularla oluşturulan alanda tarihi ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacak. Çalışma kapsamında geçmiş ile bugün arasında bağ kurulması ve öğrencilerin kültürel değerleri yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.