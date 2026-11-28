Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elazığ Valiliğine atanan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görevinden ayrılmadan önce kentteki kurumlara ve vatandaşlara veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali Eldivan, veda ziyaretleri kapsamında kurum müdürlerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve vatandaşları makamında kabul etti. Görüşmelerde Bayburt’taki görev süresi boyunca kurumlar arasındaki iş birliği, sivil toplum kuruluşlarının katkısı ve kente kazandırılan hizmetler üzerine sohbet edildi. Eldivan, ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.

Eldivan, Aydıntepe Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Deniz Yıldırım ve kurum amirleriyle bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Eldivan, görev süresince gösterilen gayret ve iş birliği dolayısıyla kaymakamlık personeline teşekkür ederek başarılar diledi. Aydıntepe esnafı ve vatandaşlarla da görüşen Eldivan, ilçedeki temaslarının ardından Aydıntepe Belediyesine ziyarette bulundu. Eldivan, Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve belediye personeliyle vedalaştı.

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Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz’ı da ziyaret eden Eldivan, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yılmaz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına geçen Eldivan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydoğan Karasu ile görüştü. Bayburt’un huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Eldivan, çalışmalarında başarılar diledi.