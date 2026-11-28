Bayburt'ta yürütülen ‘Trafikte Ben de Varım' Projesi kapsamında Şehitler Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli davranışlar konusunda eğitim verildi.

Okulda düzenlenen etkinlikte emniyet personeli, öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları, trafikte güvenli davranmanın önemini ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve 28 ortaokulu kapsayan proje kapsamında öğrencilerin karşılaştıkları trafik sorunlarını gözlemlemeleri, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri ve önerilerini bilimsel çalışmalarla desteklemeleri planlanıyor.