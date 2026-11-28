Toplantının diğer gündem başlıklarından birini ise 2027 yılı yatırım programı oluşturdu. Yeni dönemde planlanan çalışmalar ve öncelikli hizmet alanları hakkında istişareler yapılarak köylerin ihtiyaçlarının yatırım planlamasına yansıtılması konusu üzerinde duruldu.

Toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Muhtarlar, sorumluluk alanlarındaki köylere ilişkin talep ve önerilerini dile getirerek mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Köylerin öncelikli hizmet beklentileri değerlendirilirken, çözüm bekleyen konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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