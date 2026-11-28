Bayburt'ta yüzde 70 hibeli sera projesi tamamlandı
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi ve örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen yüzde 70 hibe destekli sera projesi tamamlandı.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi ve örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen yüzde 70 hibe destekli sera projesi tamamlandı.
Proje kapsamında üreticilerin modern sera imkânlarına kavuşması ve üretim kapasitelerinin artırılması için çalışma yürütüldü. Hibe desteğiyle hayata geçirilen seralar, kentte örtü altı üretim altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin tamamlanmasıyla üreticilere yeni imkânlar sunulacağını, üretimde verimliliğin artırılmasına ve kent tarımının gelişmesine katkı sağlanacağını kaydetti.
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