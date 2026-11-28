Sürdürülen projeyle engelli vatandaşların cami hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve din hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Programda, Vaiz Eyyüp Bakan, vatandaşlarla sohbet ederek dini konulardaki sorularını yanıtladı. Buluşmada engelli vatandaşların cami ve ibadet hizmetlerinden yararlanmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' Projesi kapsamında düzenlenen 'CamiEngelli Buluşması' etkinlikleri sürüyor. Proje çerçevesinde Hacı Kıyasi Şentürk Camii’nde engelli vatandaşlarla bir araya gelindi.

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