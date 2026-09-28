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        Çarkları duran tarihi değirmende "Aşık Emi"nin sözleri yankılanıyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyündeki tarihi değirmen, değişen koşullar nedeniyle işlevini yitirse de sahibi olan halk ozanı Mustafa Durmuş'un misafirperverliğiyle yöre halkının buluşma yeri olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Çarkları duran tarihi değirmende "Aşık Emi"nin sözleri yankılanıyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyündeki tarihi değirmen, değişen koşullar nedeniyle işlevini yitirse de sahibi olan halk ozanı Mustafa Durmuş'un misafirperverliğiyle yöre halkının buluşma yeri olmayı sürdürüyor.

        Köy halkının "Aşık Emi" olarak tanıdığı 78 yaşındaki Mustafa Durmuş, yaklaşık 50 yıl önce satın aldığı değirmende 30 yıl boyunca çevre köylerden getirilen tahılları öğüttü.

        Bir yandan değirmeni işleten diğer yandan çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyduğu şiir ve deyiş çalışmalarını sürdüren Durmuş, teknolojinin gelişmesi ve çarkları döndüren suyun azalmasıyla yaklaşık 20 yıl önce değirmenciliği bıraktı.

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        Değirmenciliği bıraktıktan sonra tarihi yapıyla bağını koparmayan Durmuş, taş duvarları ve ahşap bölümleriyle geçmişin izlerini taşıyan değirmende köy sakinlerini ağırlıyor.

        Yazdığı şiir ve deyişleri burada dostlarıyla paylaşan Durmuş, kültürel sohbetlerle geçmişi yad ediyor.

        Durmuş, edebi çalışmalarını sürdürmek için de değirmenin içinde oluşturduğu odayı kullanıyor.

        - "Suyun yetersizliği nedeniyle artık tahıl öğütemiyorum"

        Doç. Dr. Hasan Aktaş tarafından şiirleri "Karkamer Divanı" adıyla kitaplaştırılan Mustafa Durmuş, AA muhabirine, 14 yaşında gördüğü bir rüyanın ardından şiir yazmaya başladığını ve o günden sonra köyde "Aşık Emi" olarak anıldığını söyledi.

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        Tarihi su değirmenini de gençlik yıllarında işletmeye başladığını dile getiren Durmuş, çevredeki köylerin yıllarca bu değirmeni kullandığını ifade etti.

        Durmuş, tarihi değirmenin yaklaşık 20 yıl önce çarkı besleyen suyun azalması ve elektrikli değirmenlerin yaygınlaşmasıyla işlevini kaybettiğini belirterek, kullanılabilir durumda olmasına rağmen suyun yetersizliği nedeniyle artık tahıl öğütemediğini kaydetti.

        - "Şimdi burada defter kalem elimde edebi sözler yazmaya başladım"

        Özellikle yaz aylarında günün büyük bölümünü değirmende geçirdiğini anlatan Durmuş, "Şimdi burada defter kalem elimde edebi sözler yazmaya başladım. Aklıma gelenleri deftere geçiyorum." dedi.

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        Durmuş, değirmendeki sohbetleri ve yazdığı şiirleri dostlarıyla paylaşmayı çok sevdiğini vurgulayarak, köylülerinin yanı sıra akademisyenleri, öğrencileri ve devlet büyüklerini de zaman zaman değirmende ağırladığını belirtti.

        Değirmene gelen misafirlerini sıcak bir ortamda ağırladığını anlatan Durmuş, "Buraya gelen arkadaşlarla sohbet ederiz, semaverimizi kaynatırız, çayımızı içeriz. Misafirimizi tatlı karşılar, hoşnut bir şekilde de ayrılırız." ifadesini kullandı.

        - "Aşık Emi'nin deyişlerini dinliyoruz"

        Muhtar Numan Şahin de değirmenin çocukluk yıllarında buğdayı una çevirdikleri ve çok sayıda anı biriktirdikleri mekan olduğunu söyledi.

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        Durmuş'un uzun yıllar değirmeni işlettiğini dile getiren Şahin, onun halk ozanı kimliğiyle köyün kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını vurguladı.

        Şahin, değirmenin doğal güzellikleriyle de ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Ortamı, doğası çok güzel. O yüzden bolca buraya gelip ziyaret ediyoruz. O esnada da Aşık Emi'nin deyişlerini dinliyoruz." dedi.

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