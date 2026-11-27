Bacadan çıkan yangında iki katlı ev yandı
Bilecik'te bacadan çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi.
Bilecik’te bacadan çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi.
Yangın, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.V’eye ait iki katlı evin bacasından başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaneli Belediyesi itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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