Bilecik Belediyesi katkılarıyla birçok anlamlı çalışmayı ortaya koyan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların yaptığı çalışmalar ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl uygulamalarına başlanan "Doku İz Baby" projesi kapsamında ortaya konulan çalışmalar, 11. Altın Karınca ödülleriyle taçlandı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve birçok üye belediyenin projeleriyle yer aldığı programda ödülü aldı. Bilecik Belediyesi ve girişimci kadınların hazırladığı proje 'Yerel Kalkınma' kategorisinde ödül alırken çalışma kapsamında Bilecik'in toplumsal yaşantısında yer edinen dokuma kumaş bezleri, hediyelik eşyalar ve kumaş örneklerinden onlarca ürün yapılıyor.

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"Böyle bir ödül almak kadınlara karsı şiddete dur demenin en güçlü şeklidir"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Yerel Kalkınma' kategorisinde alınan ödül için yaptığı değerlendirmede "Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödül Töreni'nde şehrimize yeni bir ödül daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde emekleri, üretimleri ve dayanışmalarıyla şehrimize ve gelecek nesillerimize değer katan Kadın Kooperatifimizin değerli üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha adil ve şiddetten uzak bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

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Başkan Subaşı değerlendirmesinde ayrıca, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından "Doku İz Baby" projesi kapsamında Bilecik'in tarihi, kültürel ve sosyal yaşantısının zenginliklerini anlatan ürünlerin ortaya çıkarıldığını hatırlattı.