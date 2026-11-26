Söğüt Belediye Başkan Ferhat Durgut, yapılan sondaj çalışmasında ilçenin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir kaynak bulunduğunu belirterek "Bulunan bu su ilçeye adeta ilaç gibi geldi" diye belirtti.

Söğüt Belediyesi tarafından Kızılsaray köyü yolu üzerinde yapılan sondaj çalışmasında 160 metrede yapılan debi ölçümünde saniyede 35 litre akan su bulundu. Bu suyun ilçenin 50 yıllık ihtiyacı yetecek olduğu belirtilirken, çıkan su ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Karasu içe hattında sık sık yaşanan patlamalar sonrasında devamlı yaşanan su kesintileri sonrası bulunan bu su ilçeye adeta ilaç gibi geldiği ifade edildi.

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"Hedefimiz, Karasu hattında yaşanabilecek muhtemel arızalarda dahi Söğüt'ümüzün susuz kalmaması"

Söğüt Belediye Başkan Ferhat Durgut suyun çıktığı alanda çalışmaların hızla devam ettiğini anlatarak, "Yola çıkarken hedeflerimiz belliydi. İçme suyu altyapımızı yenilemek, alternatif su kaynakları oluşturmak ve hemşerilerimize kesintisiz su hizmeti sunmak. Bugün, bu hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir aşamayı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kızılsaray Köyü mevkiinde gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmasında, üç gün süren denemeler boyunca saniyede yaklaşık 35 litre olan su debimizde herhangi bir düşüş yaşanmadı. Şimdi sırada su analizleri ve yeni kaynağımızı yıl sonuna kadar depolarımıza ulaştırmak için yapacağımız isale hattı çalışmaları var. Hedefimiz, Karasu hattında yaşanabilecek muhtemel arızalarda dahi Söğüt'ümüzün susuz kalmaması. Bu süreçte altyapı çalışmalarımız ve yeni hat bağlantıları nedeniyle yaşanan su kesintilerinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için her bir hemşehrime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.