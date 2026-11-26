Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışma kapsamında 45 vatandaşa evden hırsızlık olayları, hırsızlığa karşı alınabilecek tedbirler, dolandırıcılık yöntemleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, bilgilendirme çalışmasının ardından vatandaşlara broşür dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.