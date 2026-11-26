Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘Hırsızlık Suçundan' 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.T. yakalandı.

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