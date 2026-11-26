AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan ile birlikte ilçe halk pazarını ziyaret etti. Pazar esnafıyla bir araya gelen Yıldırım, vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. İlçedeki esnafın gündemini ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Yıldırım, pazar alanında samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Yıldırım, "Güler yüzleri ve samimi sohbetleriyle bizleri karşılayan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların gündemini dinlemek ve gönül bağımızı güçlendirmek bizim için çok kıymetli" dedi.