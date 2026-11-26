Bilecik'te düzenlenen Yıldırım Satranç Turnuvası, 40 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Satranç İl Temsilciliği tarafından Bilecik Gençli Merkezi'nde düzenlenen Yıldırım Satranç Turnuvası'nı çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Bilecik genelinden lisanslı sporcuların yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya toplam 40 sporcu katıldı. Müsabakalar; tüm yaş gruplarının dahil olduğu açık kategoride gerçekleştirildi. Altı tur üzerinden oynanan karşılaşmalarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuva, genç sporcuların deneyim kazanmalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve satranç sporunun bölgede yaygınlaşmasına katkı sağladı.

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Başhakemliğini Emrah Yılmaz'ın, başhakem yardımcılığını ise Fatma Karakaya'nın üstlendiği turnuvada toplam beş hakem görev yaptı. Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Turnuva Başhakemi Emrah Yılmaz tarafından takdim edildi.

Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere ve sporcu velilerine teşekkür ederek organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan tüm kurum ve görevlilere şükranlarını sundu.

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20262027 satranç sezonu faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini belirten Babaoğlu, Aralık ayında il birinciliği turnuvalarının düzenleneceğini ifade etti. Babaoğlu, yaklaşan turnuvalara çevre illerle birlikte Bilecik'ten yoğun ilginin olduğunu belirterek satranç sporuna ilgi duyan tüm sporcuları davet ederek turnuva duyurularına, başvuru koşullarına ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere bilecik.tsf.org.tr adresinden ulaşılabileceğini hatırlattı.