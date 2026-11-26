Bilecik'te ‘21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerine balık ekmek ikram edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında Ertuğrulgazi Lisesi'nde ‘Su Ürünleri Tüketim Etkinliği' düzenlendi. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar katıldı. 392 öğrenci ve 36 öğretmenin yer aldığı programda, balık tüketiminin önemi, su ürünlerinin insan sağlığına faydaları ve dengeli beslenmedeki yeri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuklarda ve gençlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, balık tüketiminin artırılması ve sürdürülebilir balıkçılık bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen programda öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Balık, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir parçası. Bu tür etkinliklerle balık tüketiminin önemine dikkat çekmeyi ve sürdürülebilir balıkçılık bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz" dedi.