Bilecik'te cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı.
Giriş: 25.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sarkıntılık yapmak suretiyle ‘Cinsel Saldırı Suçundan’ aranan M.E.’yi yakaladı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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