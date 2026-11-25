Bilecik U12 Gençler Ligi'nde Söğütspor, BFA'yı yenerek finale yükseldi.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu geride kalırken, playoff karşılaşmalarında yarı final müsabakaları tamamlandı. A Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan Söğütspor ve Bozüyük Gücüspor ile B Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan 4 Eylülspor ile BFA playoff müsabakalarına çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu oynana playoff yarı final karşılaşmalarında İstasyon Sentetik Saha'da Söğüt ile BFA karşı karşıya geldi. Kran kırana geçen müsabakayı 10 kazanan Söğütspor adını finale yazdırdı. Bozüyük derbisinde 4 Eylülspor ile Bozüyük Gücüspor karşı karşıya geldi. Aynı statta oynana maçı 4 Eylülspor maçı 32 kazanarak o da adını finale yazdırdı.

REKLAM

Şampiyon pazar günü belli olacak

Bilecik U12 Gençler Ligi'nin şampiyonun belli olacağı Söğütspor4 Eylülspormüsabakası pazar günü saat 13:0'da İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak.