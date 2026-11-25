Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, ‘Karar Destek Mekanizmaları Eğitimi' başladı.

Eğitim kurumda ve Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan meslek elemanlarına yönelik gerçekleştirildi. Eğitimin ilk gününde personelin katılımıyla mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Eğitim programıyla personelin mesleki donanımının güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eğitimin önemine değinerek, "Personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bu eğitimle meslek elemanlarımızın bilgi birikimlerini güçlendirerek vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.