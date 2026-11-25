Polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve bilinçli olması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kıraathanelerde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 46 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, bilgilendirme faaliyetinin ardından vatandaşlara konuyla ilgili broşür dağıttı.

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