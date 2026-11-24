Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve programla kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Faik Oktay Sözer, konuşmasında öğretmenlerin milletin geleceğine yön veren, öğrencilerin yetişmesinde büyük emek harcayan kişiler olduğunu belirterek, onlara teşekkür etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, çocuklara umut, bilgi ve erdem kazandırdığını ifade eden Sözer, öğretmenlerin yetiştirdiği donanımlı ve özgüvenli gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada önemli rol oynadığını kaydetti.

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İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de bilim, sanat, kültür ve teknolojideki büyük başarıların arkasında öğretmenlerin emeği, rehberliği ve inancının bulunduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin ufku ve hayallerinin bir milletin geleceğini belirlediğini vurgulayan Şimşek, milli ve manevi değerlerine bağlı, düşünen, üreten ve sorumluluk üstlenen nesillerin ülkenin geleceğinde önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu programda, öğretmen ve öğrenciler gösteri sundu.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

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Programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.