10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında R.K. isimli şahsı yakaladı. Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Çıkarıldığı işlemlerin ardından tutuklanan R.K., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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