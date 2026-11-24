Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 2 ve 3'üncü hafta müsabakaları geride kalırken, gol yemeden 3 haftada 32 gol atan 1299 Bilecikspor Kulübü dikkatleri üzerine çekti.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda hafta içi ve hafta sonu oynana müsabakalarda 2 ve 3'üncü hafta geride kaldı. A Grubu'nda ligin ikinci haftasında 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Vezirhanspor'u 110 yenerken, Bilecik Gençlerbirliği Spor, 1969 Bilecikspor Kulübü karşısında 31 sahadan galip ayrıldı. Vitraspor kendi evinde Söğütspor'u 50'lık skorla yendi. Geçtiğimiz Cumartesi günü oynana 3'üncü hafta müsabakalarında 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 100'lık skorla geçerken, Vezirhanspor kendi evinde Söğütspor'u 40 yendi. 1969 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vitraspor'a 80 yenilirken, 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

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1299 Bilecikspor Kulübü Kalesini gole kapattı

Bu sonuçlar sonrası ligin 3'üncü haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü kalesini gole kapatırken, fileleri 32 kez havalandırdı. 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliği koruyan 1299 Bilecikspor Kulübü'nü aynı puanla Vitraspor, 4 puanlı Bilecik Gençlerbirliği Spor takip etti. Ligin 4'üncü haftasında Cumartesi günü Vitraspor Bilecik Gençlerbirliği Spor, pazar günü ise, Söğütspor1299 Bilecikspor Kulübü ve Vezirhanspor Bilecik Gençlerbirliği Spor karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda kıyasıya mücadele

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin ikinci haftasında Osmaneli derbisinde Osmanelispor, Lefke Birlikspor'a 90 yenilirken, 4 Eylülspor kendi evinde Bozüyük Gücüspor karşısında 50'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. 5 takımlı grupta ligin ikinci haftasını BFA BAy geçti. Ligin 3'üncü haftasında Bozüyük Gücüspor kendi evinde Osmanelispor'u 80'lık skorla yenerken,BFA zorlu maçta 4 Eylülspor karşısında 30 kazanması bildi. Ligin üçüncü haftasını Lefke Birlikspor BAY geçti. Ligin 4'üncü haftasında Cumartesi günü Lefke BirliksporBozüyük Gücüspor, pazar günü OsmanelisporBFA karşı karşıya gelecek. Bu haftayı ise, 4 Eylülspor BAY geçecek.