Bilecik Süper Amatör Lig'de ilk hafta geride kalırken, oynanan 4 müsabakada fileler 22 kez havalandı.

Bilecik Süper Amatör Lig'de A ve B Grubu'nda oynanan müsabakalarla lig başlarken, Kandillispor ve Vitraspor ilk haftada fileri 7 kez havalandırdı. A Grubu'nun ilk haftasında Bozüyükspor kendi evinde , Kandillispor'a 70 kaybederken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile Gülümbespor 11 berabere tamamlandı. 1969 Bilecikspor KulübüSöğütspor maçı ileri bir tarihe ertelenirken, bu haftayı Vezirhanspor BAY geçti.

Bilecik Süper Amatör Lig B Grubu'nun ilk haftasında Vitraspor deplasmanda Cihangazispor'u 70 yenerken, Pazaryerispor zorlu maçta Kürespor'u 32 yendi. 1299 Bilecikspor KulübüAkpınarspor maçı iler bir tarihe ertelenirken, bu haftayı Karaköyspor BAY geçti.

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Ligin ikinci haftasında A Grubu'ndan 28 Kasım Cumartesi günü saat 13:00'da Vezirhanspor Bozüyükspor, Gülümbespor1969 Bilecikspor Kulübü ve Kandilli Spor Osmaneli Gençlerbirliği Spor müsabakaları oynanacak. İkinci haftayı bu grupta Söğütspor BAY geçecek. B Grubu'nda ise, 29 Kasım Pazar günü saat 12.00'da PazaryerisporCihangazispor, saat 13.00'da VitrasporAkpınarspor, saat 14.30'da KaraköysporKürespor müsabakaları oynanacak. Ligin ikinci haftasını buy grupta 1299 Bilecikspor Kulübü BAY geçecek.