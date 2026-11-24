Güzel bir havada oynanan maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor, 49'uncu dakikada Kerim Deler'in golüyle durumu 20'a getirdi. Maçın 54'üncü dakikasında Mahsum Yaşar durumu 30'a getiren gölü kaydederken, maçın 80'inci dakikasında kazanan penaltı atışını gole çeviren Kerim Deler durumu 40'a getirdi. İkinci yarı adeta tek kale futbol oynayan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor maçın 88'inci dakikasında Mustafa Aköz'ün golüyle durumu 50'a getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Mahsum Yaşar skoru getiren golü kaydetti. Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor 60'lık galibiyetle ligde 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürdü. Osmanelispor ligde ilk yenilgisini alırken, 9 puanla 6'ıncı sıraya geriledi. Osmanelispor ligin 'inci haftasında Devrek Belediyespor'a konuk olacak.

PGL 6. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk oldu. Geçtiğimiz pazar günü saat 14.00'da Darıca İlçe Stadı'ndan namağlup 2 takım takımın oynadığı maça iyi başlayan ev sahibi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor maçın 3'üncü dakikasında Hakan Kaşıkara'nın golüyle durumu 10'a getirdi. Bu golden sonra bulunan karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi takımın 10'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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