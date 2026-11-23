Bilecik'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Bahçelievler ve Hürriyet Mahalleleri arasındaki alt geçit ile Küçük Sanayi Sitesi'nde su birikmesi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zorlandı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.