AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla birlikte Pazaryeri ilçesinde saha çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il yönetimi, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Gruplara ayrılan teşkilat mensupları, ilçenin cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Sanayi sitesini ve pazar yerini de gezen heyet, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

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"Masa başında değil, sahada; uzakta değil, daima vatandaşımızın yanındayız"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde milletimiz var. Masa başında değil, sahada; uzakta değil, daima vatandaşımızın yanındayız. Bugün Pazaryeri'nde esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizleri samimiyetle karşılayan, gönül kapılarını açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinlemeye, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.