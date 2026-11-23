Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, hizmet müdürleri ve kurum personeli tarafından karşılanan Genel Müdür Er, il müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Yurtta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Er, yurt hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genel Müdürümüz Recep Ali Er'i il müdürlüğümüzde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri ve yurt hizmetlerimizin geliştirilmesine yönelik kıymetli katkı ve destekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.