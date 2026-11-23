Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapımı tamamlanan konutları inceledi.

2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte yangın bölgesinde ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen konutlarda incelemelerde bulundu. Konutların son durumu ve teslim sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alan Titiz, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda değerlendirmeler yaptı. Kaymakam Titiz, Kavak köyünü de ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Titiz, yangından etkilenen alanlarda yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

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Kaymakam Onur Titiz, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ve güvenli yuvalarına kavuşması için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.