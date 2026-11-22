Bilecik'te araç ve üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçta ve üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçta ve üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araç ve araçtaki 2 kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.