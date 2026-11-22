Vali Sözer, İl Müftüsü Dikmen'i makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik İl Müftülüğünde gerçekleşen ziyarette Müftülük bünyesinde yürütülen faaliyetler, vatandaşlara sunulan din hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen ile bir araya geldi.

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