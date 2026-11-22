Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Güvenli İletişim Güvenli Hayat" projesi kapsamında Beşiktaş Mahallesi'ndeki park ve bahçelerde bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmada 47 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca Hayat 112 ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulamalarını tanıtarak genel güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu.

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