Bilecik'te yeşillikler arasına gizlenmiş bir doğa harikası Esere Göleti'nin muhteşem sonbahar manzarası görenleri hayran bırakıyor.

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda doğal güzellikleriyle dikkati çeken Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, 8 göledi muhteşem doğa manzarası, verimli toprakları ve kamp alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilçeyi, özellikle hafta sonlarında civardaki Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi büyükşehirlerden günübirlik tatilciler tercih ediyor. Özellikle hafta sonlarında çevredeki büyükşehirlerden ilçeye gelen günübirlik tatilciler, Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri çevresinde maviyle yeşilin buluşmasında piknik yaparak stres atıyor.

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Muhteşem sonbahar manzarası görünmeye değer

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Esere Göleti'nin muhteşem sonbahar manzarası görenleri büyülüyor. Doğa ve fotoğraf tutkunların uğrak yeri olan gölet, sonbaharda Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler sunuyor.