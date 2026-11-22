Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2019 yılında Suriye'nin Azez bölgesinde düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in ailesini Bozüyük ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Sözer, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek hâl ve hatırlarını sordu. Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirten Sözer, devletin tüm imkânlarıyla her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.

Vatanın birliği ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden şehitlerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydeden Vali Sözer, şehit Abdülhamit Bilgen başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.