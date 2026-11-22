Bilecik'in Söğüt ilçesinde sokaklar etap etap yenileniyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında iki sokak ve caddede parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanırken, iki sokakta çalışmalar devam ediyor. Söğüt Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen üstyapı çalışmaları kapsamında Zafer Sokak ve Sakarya Caddesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların yeni adresi ise Melek Hatun Sokak ve Orhanbey Sokak oldu. Bu bölgelerde ekipler tarafından parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin, "Söğüt'ümüzü adım adım yeniliyoruz" dedi.