Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yeni buluşların patentle korunması için eğitim düzenlendi.

BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Gülşah Çongur tarafından verilen eğitimde patent sisteminin temel esasları, patentlenebilirlik kriterleri, buluşların hukuki korunması ve patent başvuru süreçleri anlatıldı. Eğitimde ayrıca üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşların patent potansiyeli, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında korunması ve ticarileştirilmesi konuları ele alındı. Araştırma sonuçlarının yenilikçi ürün ve teknolojilere dönüştürülerek ekonomik ve toplumsal katkı sağlamasının önemine dikkat çekildi.

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BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmayıp patent yoluyla korunarak yenilikçi ürünlere ve teknolojilere dönüşmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin fikri mülkiyet hakları konusunda bilinçlenmesini, üniversitemizin araştırma ve geliştirme kapasitesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.