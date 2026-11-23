Bozüyük Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Toplantıda, ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanan projenin mevcut durumu, kuruluş sürecinde yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.

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