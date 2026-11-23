Bilecik'te seyir halindeki araçta yangın çıktı
Bilecik'te seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Bilecik’te seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın dün gece, Şelale Rampaları Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Aktaş sevk ve idaresindeki seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Çıkan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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