Gölpazarı'nda sıcak asfalt çalışması başladı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3,1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3,1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı.
Gölpazarı ilçesinde Büyüksusuz ve Küçüksusuz köylerini ilçe merkezine bağlayan 3,1 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. İlçe Kaymakamı Onur Titiz, iki köyü ilçeye bağlayan yolda devam eden bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Titiz, yolun mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Çalışmalarla köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaymakam Onur Titiz, "Köylerimizin ulaşım imkânlarını iyileştirmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyüksusuz ve Küçüksusuz köylerimizi ilçemize bağlayan yolun sıcak asfaltla buluşturulmasıyla daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayacağız. Çalışmaların köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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