Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, GölpazarıVezirhan karayolu Kurşunlu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldığı öğrenildi.