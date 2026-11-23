81 yaşındaki Fatma nine komandolar için kışlık bere ördü
Bilecik'te 81 yaşındaki Fatma Özmüş, komandolara destek olmak için kendi elleriyle kışlık bere ördü.
Bilecik'te 81 yaşındaki Fatma Özmüş, komandolara destek olmak için kendi elleriyle kışlık bere ördü.
Kendi elleriyle hazırladığı kar berelerini komandolara hediye etmek isteyen 81 yaşındaki Fatma Özmüş, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi. Burada ördüğü bereleri komandolara takdim eden Özmüş'e, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı tarafından teşekkür edildi.
Fatma Özmüş'ün bu anlamlı hediyesi, komandolarla arasında sıcak ve samimi anların yaşanmasına vesile oldu.
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