Kazada yaralanan sürücüler H.İ.B, G.Ö. ve A.Ü. ile araçlardaki 9 yolcu, ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.İ.B. idaresindeki 11 ACF 992 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik kara yolu Kurşunlu köyü yakınlarında henüz plakaları öğrenilemeyen G.Ö. yönetimindeki otomobil ve A.Ü'nün kullandığı SUV tipi araçla çarpıştı.

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