Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, mesajında, öğretmenliğin bilgi, sevgi, sabır ve fedakarlıkla geleceği şekillendiren, yarınlara yön veren en saygın ve kutsal mesleklerden olduğunu belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü hatırlatan Sözer, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Bilecik'imizde de büyük özveriyle görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin emekleri, yarınlarımız adına en değerli kazanımımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."